В Краматорске россияне запустили ракету по многоэтажке, под завалами кричат люди – очевидцы

Россияне нанесли террористический удар по многоэтажке в городе.
В г. Краматорске Донецкой области вечером, 1 февраля, российские оккупанты запустили ракету по многоэтажному жилому дому. Очевидцы сообщают, что под завалами находятся люди, которые просят о помощи.
Об этом пишут краматорские телеграммы-каналы.
Местные жители сообщают, что ориентировочно в 21.50 1 февраля слышали мощные взрывы. После этого на месте происшествия вспыхнул пожар.
Впоследствии стало известно, что российские террористы запустили ракету по многоэтажному жилому дому. Очевидцы пишут, что под завалами находятся люди, умоляющие о помощи.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил обстрел города. Подробности пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, российские оккупанты вечером, 1 февраля, обстреляли Краматорск Донецкой области. На месте происшествия ранены.
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