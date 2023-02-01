В Краматорске россияне запустили ракету по многоэтажке, под завалами кричат люди – очевидцы

Россияне нанесли террористический удар по многоэтажке в городе.

В г. Краматорске Донецкой области вечером, 1 февраля, российские оккупанты запустили ракету по многоэтажному жилому дому. Очевидцы сообщают, что под завалами находятся люди, которые просят о помощи.

Об этом пишут краматорские телеграммы-каналы.

Местные жители сообщают, что ориентировочно в 21.50 1 февраля слышали мощные взрывы. После этого на месте происшествия вспыхнул пожар.

Фото: Фото из социальных сетей

Впоследствии стало известно, что российские террористы запустили ракету по многоэтажному жилому дому. Очевидцы пишут, что под завалами находятся люди, умоляющие о помощи.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил обстрел города. Подробности пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы.

Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, российские оккупанты вечером, 1 февраля, обстреляли Краматорск Донецкой области. На месте происшествия ранены.

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