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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
5575
Время на прочтение
1 мин

В Краматорске сбежали пленные солдаты РФ: как выглядят и что делать местным

Двоє російських полонених втекли від конвою у Краматорську, вони можуть переховуватися в районі міста.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Солдаты РФ

Солдаты РФ / © Associated Press

В Краматорске на Донетчине сбежали пленные солдаты РФ. Их лица стали известны широкой общественности для скорейшего задержания.

Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным Осман.

В Краматорске сбежали пленные РФ

В Краматорске сбежали пленные РФ

Отмечается, что при обнаружении сообщите в дежурную часть Краматорского РУП по номеру: +38 (050) 988 05 93.

"В случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих или мирных жителей ликвидируйте на месте", - отмечает Бунятов.

Ранее солдат РФ рассказал, как калечил пленных снайперов - отрезал им указательные пальцы на обеих руках, о чем рассказал в эфире одного из телеканалов РФ.

Отрывок видео с рассказом оккупанта обнародовал украинский журналист и военнослужащий 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов.

«Русский военный прямо говорит о том, что калечил пленных украинских снайперов, отрезая им указательные пальцы. Признание прозвучало прямо в эфире еженедельной новостной программы на российском федеральном телевидении», — рассказал Бутусов.

Дата публикации
Количество просмотров
5575
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