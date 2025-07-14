- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 5575
- Время на прочтение
- 1 мин
В Краматорске сбежали пленные солдаты РФ: как выглядят и что делать местным
Двоє російських полонених втекли від конвою у Краматорську, вони можуть переховуватися в районі міста.
В Краматорске на Донетчине сбежали пленные солдаты РФ. Их лица стали известны широкой общественности для скорейшего задержания.
Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным Осман.
Отмечается, что при обнаружении сообщите в дежурную часть Краматорского РУП по номеру: +38 (050) 988 05 93.
"В случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих или мирных жителей ликвидируйте на месте", - отмечает Бунятов.
Ранее солдат РФ рассказал, как калечил пленных снайперов - отрезал им указательные пальцы на обеих руках, о чем рассказал в эфире одного из телеканалов РФ.
Отрывок видео с рассказом оккупанта обнародовал украинский журналист и военнослужащий 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов.
«Русский военный прямо говорит о том, что калечил пленных украинских снайперов, отрезая им указательные пальцы. Признание прозвучало прямо в эфире еженедельной новостной программы на российском федеральном телевидении», — рассказал Бутусов.