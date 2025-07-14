В Краматорске сбежали пленные солдаты РФ: как выглядят и что делать местным

Солдаты РФ / © Associated Press

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В Краматорске на Донетчине сбежали пленные солдаты РФ. Их лица стали известны широкой общественности для скорейшего задержания.

Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным Осман.

В Краматорске сбежали пленные РФ

Отмечается, что при обнаружении сообщите в дежурную часть Краматорского РУП по номеру: +38 (050) 988 05 93.

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"В случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих или мирных жителей ликвидируйте на месте", - отмечает Бунятов.

Ранее солдат РФ рассказал, как калечил пленных снайперов - отрезал им указательные пальцы на обеих руках, о чем рассказал в эфире одного из телеканалов РФ.

Отрывок видео с рассказом оккупанта обнародовал украинский журналист и военнослужащий 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов.

«Русский военный прямо говорит о том, что калечил пленных украинских снайперов, отрезая им указательные пальцы. Признание прозвучало прямо в эфире еженедельной новостной программы на российском федеральном телевидении», — рассказал Бутусов.

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