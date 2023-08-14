В Краматорске слышны взрывы: в части областей Украины объявлена воздушная тревога

Украинцев призывают быть в укрытиях.
Ночью, 14 августа, в городе Краматорск Донецкой области слышны взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги, объявленной в части областей Украины.
Об этом сообщают жители Краматорска в соцсетях.
Жители Краматорска пишут, что слышали звуки, подобные взрывам во время воздушной тревоги. Пока официальной информации об этом нет.
Тем временем в Украине - в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога.
В воздушных силах ВСУ предупреждают об угрозе ракетных обстрелов. Украинцев призывают быть в укрытиях.
Напомним, в ночь на 14 августа оккупационная армия РФ атаковала Одессу ракетами "Калибр" и дронами Shahed-136. В результате атаки есть пострадавшие. ПВО сбила все враждебные цели.
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