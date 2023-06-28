В Краматорске снова выросло количество жертв в результате ракетного удара

В Краматорске чрезвычайники обнаружили еще одно тело под завалами.

В Краматорске в результате ракетного удара 27 июня количество жертв выросло до девяти человек. Чрезвычайники в среду утром, 28 июня, обнаружили еще одно тело под завалами.

Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело парня", — отметил он.

Напомним, армия РФ ударила по Краматорску ракетами С-300 вечером 27 июня. Спасатели до сих пор ищут людей под завалами разрушенных построек. ТСН.ua собрал все, что известно о ракетном ударе по Краматорску.

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