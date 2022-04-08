В Краматорске в результате ракетного удара россиян погибли 39 человек, 87 ранены

В Краматорске в результате ракетного удара россиян погибли 39 человек, 87 ранены

Среди раненых – большое количество тяжелых.

По меньшей мере, 39 человек погибли, еще 87 ранены в результате ракетного удара россиянами по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Сегодня, 8 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ожидавших эвакуации.

Павел Кириленко сообщил, что российская армия ударила по вокзалу из кассетного ракетного комплекса "Искандер". Однако эту информацию позже опроверг президент Владимир Зеленский. По словам президента, оккупанты ударили по вокзалу "Точкой-У".

Кассетные ракеты, которыми россияне убили мирных людей на вокзале в Краматорске, подписали "за детей Донбасса".

Напомним, с Краматорской станции после обстрела эвакуации пока не происходит.