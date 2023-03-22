В Краматорске задержали предателя, корректировавшего ракетный удар по школе

СБУ задержала корректировщика российского ракетного удара по школе в Краматорске Донецкой области.

Служба безопасности задержала вражеского информатора, который собирал разведданные о локациях Сил обороны и корректировал российские обстрелы социальных учреждений Донецкой области. Именно по его наведению кафиры нанесли ракетный удар по школе в Краматорске 5 марта этого года. По данным следствия, приспешником захватчиков оказался работник завода в Краматорске.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина также разведывал боевые позиции подразделений ВСУ в прифронтовых районах области.

"Его кураторов особенно интересовали координаты расположения дальнобойного иностранного вооружения украинских войск", — говорится в сообщении.

Предателя задержали во время выполнения вражеской разведывательной задачи.

В начале марта этого года российская спецслужба дистанционно привлекла его к негласному сотрудничеству. Собранную развединформацию он посылал "связному" агенту.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одессе задержан коммунальщик, разведывавший позиции ПВО для России (фото).

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