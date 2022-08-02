Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Краматорском районе оккупанты попали снарядом в школу-интернат: под завалами могут быть люди (фото)

Дата публикации
Просмотры
1106
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Краматорском районе оккупанты попали снарядом в школу-интернат: под завалами могут быть люди (фото)

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Российские оккупанты обстреляли город Николаевка Краматорского района. В результате чего произошел пожар в школе-интернате.

В Краматорском районе в результате попадания вражеского снаряда произошел пожар в здании специальной общеобразовательной школы-интерната.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Как стало известно, огонь разгорелся на втором и третьем этажах здания специальной общеобразовательной школы-интерната. Из-за чего произошло разрушение конструкций. Под завалами могут находиться люди.

"Пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать. На месте разрушения продолжаются поисково-спасательные работы по разбору завала. Под завалами могут находиться люди”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Напомним, что в Прикарпатье благотворительная организация продавала авто, привезенные для ВСУ.

Читайте также:

Украинский беспилотник в небе Севастополя и морской парад прямо на улице – свежие фейки Кремля

Украинский беспилотник в небе Севастополя и морской парад прямо на улице – свежие фейки Кремля
Следующая публикация