В Краматорском районе оккупанты попали снарядом в школу-интернат: под завалами могут быть люди (фото)

Российские оккупанты обстреляли город Николаевка Краматорского района. В результате чего произошел пожар в школе-интернате.

В Краматорском районе в результате попадания вражеского снаряда произошел пожар в здании специальной общеобразовательной школы-интерната.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

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Как стало известно, огонь разгорелся на втором и третьем этажах здания специальной общеобразовательной школы-интерната. Из-за чего произошло разрушение конструкций. Под завалами могут находиться люди.

"Пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать. На месте разрушения продолжаются поисково-спасательные работы по разбору завала. Под завалами могут находиться люди”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Напомним, что в Прикарпатье благотворительная организация продавала авто, привезенные для ВСУ.

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