В Краснодарском крае горели нефтяные терминалы: стало известно, кто совершил атаку
Силы обороны Украины поразили ряд объектов ПВО врага и нефтяной терминал «Таманнефтегаз». Степень ущерба уточняется.
Силы обороны Украины ночью в четверг, 22 января, поразили нефтяной терминал «Таманнефтегаз» в населенном пункте Волна Краснодарского края РФ, а также ряд объектов на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В Краснодарском крае зафиксировано попадание в нефтяной терминал, вовлеченный в обеспечение российской оккупационной армии.
Также Генштаб сообщил о поражении ряда объектов во временно оккупированном Крыму: радиолокационной станции 59Н6-Е Противник-ГЭ (в Либкнехтовке), радиолокационной станции 55Ж6 Небо-У (Евпатория), РЛС 55Ж6М Небо-М (Русаковка).
Силы обороны ночью также поразили склад хранения БПЛА в Новогригоровке на захваченной территории Херсонской области, командно-наблюдательный пункт и сосредоточение живой силы противника в Селидово Донецкой области.
Военные уточнили результаты удара по составу боеприпасов 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения РФ в Дебальцево: подтверждено попадание в состав и масштабную детонацию.
Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 19 января поразили состав беспилотников РФ на временно оккупированной Луганщине. Также подтверждены повреждения НПЗ в Туапсе и нефтебазы в Белгородской области.