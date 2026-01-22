В Краснодарском крае горели нефтяные терминалы: стало известно, кто совершил атаку

В Краснодарском крае произошел пожар на нефтяных терминалах порта / © Укринформ

Силы обороны Украины ночью в четверг, 22 января, поразили нефтяной терминал «Таманнефтегаз» в населенном пункте Волна Краснодарского края РФ, а также ряд объектов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Краснодарском крае зафиксировано попадание в нефтяной терминал, вовлеченный в обеспечение российской оккупационной армии.

Также Генштаб сообщил о поражении ряда объектов во временно оккупированном Крыму: радиолокационной станции 59Н6-Е Противник-ГЭ (в Либкнехтовке), радиолокационной станции 55Ж6 Небо-У (Евпатория), РЛС 55Ж6М Небо-М (Русаковка).

Силы обороны ночью также поразили склад хранения БПЛА в Новогригоровке на захваченной территории Херсонской области, командно-наблюдательный пункт и сосредоточение живой силы противника в Селидово Донецкой области.

Военные уточнили результаты удара по составу боеприпасов 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения РФ в Дебальцево: подтверждено попадание в состав и масштабную детонацию.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 19 января поразили состав беспилотников РФ на временно оккупированной Луганщине. Также подтверждены повреждения НПЗ в Туапсе и нефтебазы в Белгородской области.