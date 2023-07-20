В Краснодарском крае разбился Су-25: невыжившего пилота идентифицировали

Российский пилот накануне отпраздновал день рождения, а впоследствии улетел в "тренировочный полет".

Российским летчиком, потерпевшим катастрофу на СУ-25 в Краснодарском крае, оказался 27-летний Тимур Хисматуллин из Татарстана.

Об этом пишет OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

Отмечается, что захватчик накануне отпраздновал день рождения, а затем улетел в "тренировочный полет", после чего упал с самолетом в Азовское море и умер.

Пропагандистские СМИ пишут, что из-за «технической неисправности» самолет якобы упал в море, между тем сам пилот успел катапультироваться и утонул в тот момент, когда восторженные россияне решили снять момент падения на видео и не подумали броситься на помощь.

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"Сослужащие говорят, что перед вылетом Хисматуллин смотрел фильм "Мидуэй" (Midway) и так проникся деталями, что в какой-то момент ему показалось, что он пилот-камикадзе японского торпедоносца морской авиации Mitsubishi G4M и его миссия атаковать авианосец USS Enterprise", — написал Комахидзе.

Напомним, в понедельник, 17 июля, в Краснодарском крае России в Азовское море упал штурмовик кафиров Су-25.

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