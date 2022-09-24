В Краснодарском крае РФ повестки призывникам приносят домой — Генштаб РФ

На территории Российской Федерации во время частичной мобилизации прибегают к чрезвычайным мерам из-за нежелания россиян участвовать в боевых действиях.

С самого начала мобилизации в Краснодарском крае России представители военных комиссариатов приступили к домовым обходам с немедленным вручением повесток.

Об этом сообщили в субботу, 24 сентября, в Генштабе ВСУ.

Кроме того, на основных дорогах выставляют полицейские блокпосты с целью контроля перемещения мужского населения.

Чрезвычайные мероприятия при мобилизации в украинском Генштабе объясняют низкой мотивацией и неготовностью граждан России участвовать в боевых действиях на территории Украины.

"Мобилизированный личный состав после короткой подготовки в учебных центрах планируется направлять для пополнения военных подразделений, понесших многочисленные потери в ходе войны на территории Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил внесение изменений в Уголовный кодекс. Так, дезертирство или неявка на военную службу будут наказываться заключением на срок до 10 лет.

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