В Краснодарском крае взорвалась база, где хранили снаряды из Северной Кореи — Defense Express

Расстояние от линии фронта до русской базы составляет около 300 км.

Под Тихорецком, что в Краснодарском крае РФ, ночью 21 сентября была атакована 719 база артиллерийских боеприпасов. Там российские войска хранили снаряды, полученные из Северной Кореи.

Об этом сообщают аналитики Defense Express.

В январе 2024 года OSINT-аналитики Frontelligence Insight исследовали маршруты перевозки снарядов из КНДР. База в Тихорецком районе вместе с складом рядом с поселком Егорлицкое в Ростовской области и Моздоком в Северной Осетии были местом их хранения.

Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что на складе в Тихорецком районе РФ хранили северокорейские KN23, а также артиллерийские и боеприпасы к "Смерчам".

Отмечается, что 719 база хранения боеприпасов в поселке Каменное находится в 300 километрах от линии фронта. Она небольшая по своим размерам. Ее общая площадь около тысячи квадратных километров. Там хранились снаряды, а также артиллерийские системы.

База играет огромную роль для южной и восточной группировок войск РФ. Актуальные спутниковые снимки показывают увеличение укрытий для боеприпасов на той же площади между 2022 и 2024 годом. Defense Express отмечают: это свидетельствует о том, что там могла быть больше нормы концентрация боеприпасов.

Как сообщалось, утром 21 сентября в России заявили об атаке 101 беспилотника. В частности, в Краснодарском крае из-за атаки загорелись склады с боеприпасами.

Беспилотники атаковали склад боеприпасов в Краснодарском крае РФ

Читайте также: