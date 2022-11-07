В Кременчуге во время воздушной тревоги слышны взрывы: подробности

В регионе объявлена воздушная тревога.
В Кременчуге Полтавской области вечером, 7 ноября, местные жители слышали звуки, похожие на взрывы. Эту информацию также подтвердил мэр Виталий Малецкий.
Об этом мэр Кременчуга написал на своем телеграмм-канале.
Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в 22:36. Во время этого местные жители слышали звуки, подобные взрывам.
"В районе Кременчуга были слышны звуки, похожие на взрывы. Находитесь в укрытиях. Сохраняйте спокойствие. Ожидаем официальную информацию от ОВА", — написал мэр Кременчуга.
Ракетные обстрелы Украины
Российские террористы от 24 февраля обстреливают ракетами всю территорию Украины. С 10 октября оккупанты начали энергетический террор, они уничтожают подстанции и ТЭЦ.
10 октября был нанесен ракетный удар по объекту критической инфраструктуры энергоснабжения Кременчугского района. Это привело к тому, что во многих громадах и в городах области отсутствовало электроснабжение.
В последний раз жители Кременчуга слышали звуки взрывов 2 ноября. Там сработала система ПВО.
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