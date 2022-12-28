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В Кремле анонсировали единственное традиционное мероприятие Путина, которое не отменили в этом году

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В Кремле анонсировали единственное традиционное мероприятие Путина, которое не отменили в этом году

Фото: kremlin.ru

Путин выступит на фоне Кремля.

Диктатор России Владимир Путин решил провести единое традиционное мероприятие, не отмененное в конце 2022 года.

Об этом сообщил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о новогоднем обращении Путина к гражданам страны-агрессора, которые поддерживают его кровопролитную войну против Украины.

По словам Пескова, никаких изменений в формате обращения не планируется. Путин, как всегда, будет выступать на фоне Кремля.

Спикер диктатора говорит, что каждое обращение Путина "несет отражение года прошлого и содержит основные фразы и посылки на начавшийся год", и подчеркнул, что "так будет и в этот раз".

Следует отметить, что Владимир Путин решил отменить свои традиционные предновогодние мероприятия.

Так, впервые за 10 лет не будет итоговой пресс-конференции Путина с журналистами.

Российский публицист и социолог Андрей Пионтковский объяснил, что Путин отменил ежегодную итоговую пресс-конференцию, поскольку сейчас его больше волнует другая проблема – как сохранить свою жизнь и власть.

Также Путин отменил традиционную горячую линию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорит, что причина тому – страх.

Кроме того, 24 декабря стало известно, что Владимир Путин внезапно отменил запланированный визит в Нижний Тагил, где должен был посетить танковый завод. Неожиданное изменение планов главы Кремля подогрело слухи об ухудшении его состояния здоровья.

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Дата публикации
Просмотры
2655
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