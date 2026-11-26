Дмитрий Песков / © Associated Press

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Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что призыв США и НАТО избегать расширения войны якобы касается не России, а Украины.

Слова Пескова цитируют российские пропагандистские СМИ.

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«О расширении конфликта в Украине, очевидно, подразумеваются попытки киевского режима расширить географию этого конфликта», — заявил Песков.

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Представитель Кремля также без приведения доказательств обвинил Украину в якобы «террористической активности» в Средиземном и Балтийском морях.

По его словам, такие действия якобы представляют угрозу не только России, но и европейским государствам и самому НАТО.

«Это не может не вызвать беспокойство прибрежных государств, в частности, скорее всего, и в Альянсе в целом. Конечно, расширения географии никто бы не хотел, и это потенциально очень опасное действие киевского режима», — утверждает спикер Путина.

Таким образом, в Москве фактически переадресовали Украине предупреждение, которое Трамп и Рютте выразили именно России.

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Что Трамп и Рютте заявили Путину

Напомним, 25 ноября президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели встречу в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, после которой призвали Россию воздержаться от каких-либо действий, способных привести к расширению войны против Украины.

«Мы также обсудили важность того, чтобы Россия избегала любых действий, намеренно или ненамеренно расширяющих войну, а также важность скорейшего достижения мирного урегулирования», — говорится в совместном заявлении.

Встреча состоялась на фоне дискуссий по поводу политики Вашингтона относительно Владимира Путина и дальнейших путей завершения российско-украинской войны.

В Кремле отвергли предложения Европы по завершению войны

Ранее Песков заявил, что Москва не собирается выполнять требования европейских стран по завершению войны против Украины, назвав их «ультиматумами».

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«Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы», – заявил представитель Кремля.

Песков также сообщил, что европейские представители пока не определились с возможным визитом в Москву, хоть и реагируют на российские приглашения.

Кроме того, он подверг сомнению возможность главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выступать посредником в переговорах по Украине. По его словам, она якобы не может претендовать на такую роль из-за «ультиматумов» в адрес России.

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