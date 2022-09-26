В Кремле готовят кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины, Польши и стран Балтии – ГУР

Оккупанты готовят массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины и ее союзников.

Кремль намерен осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры украинских предприятий и учреждений критической инфраструктуры союзников Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Так, по данным разведки, в первую очередь удар будет направлен на предприятия энергетической отрасли. При проведении операций будет использоваться опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов.

"Этим враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электрообеспечения прежде всего в восточном и южном регионах Украины. Командование оккупантов убеждено, что это приведет к замедлению наступательных действий украинских Сил обороны", — говорится в сообщении.

Также Кремль намерен увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины – прежде всего, Польши и стран Балтии.

Напомним, правительственные сайты Японии атаковали российские хакеры.

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