В Кремле готовятся к новой волне мобилизации: в ГУР рассказали, почему это не изменит ход войны

Если Россия продолжит новый раунд мобилизации, то столкнется с теми же проблемами, что и в прошлый раз.

В России готовятся к новой волне мобилизации. Впрочем, в разведке Украины убеждены, что это еще больше истощает оккупантов.

Такое мнение высказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью The Wall Street Journal.

"В России все готово. Личный состав есть, списки готовы, люди, которым поручено проводить комплектование и обучение мобилизованным, находятся в готовности", — сказал Скибицкий.

По его словам, если Россия продолжит новый раунд мобилизации, столкнется с теми же проблемами, которые обнаружила предыдущая волна. Речь идет, в частности, о нехватке современного оборудования и изобилии боеспособных офицеров.

"Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочят ее, потому что не преодолели всех трудностей, которые испытали во время первой волны. Они тогда не были готовы к столь масштабной мобилизации, не готовы и сейчас", — подытожил Скибицкий.

Между тем, мобилизованные россияне из Калининградской области, не желающие быть "пушечным мясом", записали обращение к своему губернатору и Минобороны РФ.

По мнению эксперта Александра Коваленко, Россия уже не имеет ресурса, чтобы проводить масштабные наступательные действия. Сейчас оккупанты пытаются активизировать наступательные действия на Донецком плацдарме.

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