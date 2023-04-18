В Кремле говорят о скорейшем окончании войны в Украине: на кого рассчитаны заявления

Пригожин сделал заявление о том, что идеальный вариант объявить о завершении так называемой спецоперации и сообщить всем, что Россия достигла уже тех планируемых результатов.

Это он так думает, или его подтолкнули и какая цель этих слов, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

“Я думаю, что там, вероятно, все соглашается. Хотя Пригожин в последнее время проявляет активность и самостоятельность, может это его личное мнение. Это делается в основном не для нас с вами и даже не для российских граждан. Это делается для международного сообщества, чтобы приостановить поставки оружия в Украину. Потому что если они объявят, что они закончили так называемую спецоперацию, то дальше можно говорить давайте вести переговоры, думать, что делать дальше. То есть они уже вроде бы не воюют. А теперь Украина вроде бы пытается атаковать, проводить боевые действия, не проводимые РФ”, — пояснил Алексей Гетьман.

По его словам, это провокационные слова. Мы все равно будем освобождать наши территории. Никаких переговоров не будет, пока хоть один солдат находится на нашей территории в пределах границы 1991 года.

“Об этом говорило наше военно-политическое руководство. Могут вестись переговоры только тогда, когда мы, например, выйдем на административные границы Крыма. Тогда можно разговаривать с представителями РФ об условиях капитуляции той окруженной группировки, которая окажется в Крыму. Никаких продвижений по территориям никто делать не собирается”, — добавил военный обозреватель.

Подобное заявление мы слышали и от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал, что Россия заинтересована в том, чтобы война в Украине завершилась как можно быстрее.

Некоторые эксперты говорят о том, что 9 мая даже может быть такое, что Путин объявит о завершении так называемой СВО.

“Это вполне возможно. Эти люди – это негодяи. Трудно даже спокойно комментировать такие высказывания. То есть люди напали на нашу страну и сейчас эти люди на всех международных площадках начинают рассказывать о том, что Россия стремится к миру, что они хотят прекратить эти боевые действия. Вроде бы Украина их прекращать не хочет и нужно как-то мировым сообществом нажать на нашу страну, чтобы мы наконец прекратили воевать. То есть, они на нас напали, захватили наши территории, теперь рассказывают, что они миротворцы. Самое неприятное, что некоторые этому верят. Надо нашему дипломатическому корпусу подготовиться, как правильно реагировать на это и как правильно это объяснять нашим западным партнерам. Поскольку такие разговоры 100% начнутся”, — отметил Алексей Гетьман.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин прибыл на оккупированные территории Луганской области и Херсонской области.

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