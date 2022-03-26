В Кремле истерически отреагировали на слова Байдена о Путине — "мяснике", вспомнив Югославию

В Кремле истерически отреагировали на слова Байдена о Путине — "мяснике", вспомнив Югославию

Спикер Госдумы РФ предположил, что президент США болен, а подобные высказывания связаны с истерикой от бессилия.

Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина "сужают окно возможностей" для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

Об этом в субботу, 26 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский ТАСС.

"Все же государственный лидер должен соблюдать трезвость", — сказал представитель Кремля, комментируя высказывания американского президента, в котором он назвал Путина "мясником".

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"Странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, который призывал бомбить Югославию и убивать людей", — добавил Песков.

В свою очередь спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин также прокомментировал слова Байдена о Путине. Он предположил, что президент США болен, а подобные высказывания связаны с истерикой от бессилия.

Напомним, президент США Джо Байден 26 марта встретился в Варшаве с украинскими беженцами, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, развязанной Россией. После разговора американский президент назвал Владимира Путина "мясником".

Джо Байден назвал Путина военным преступником

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