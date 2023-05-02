В Кремле издали новую методичку о контрнаступлении ВСУ: к чему готовят россиян

В Кремле издали новую методичку по поводу того, как освещать будущее контрнаступление ВСУ. В частности, в нем пропагандистам запретили настраивать россиян на победу российской армии.

Об этом пишет "Медуза".

Как отмечает издание, в Кремле призывают "не занижать ожидания" от анонсированного контрнаступления ВСУ. Нельзя так успокаивать россиян рассказами о том, что "Киев не готов" к контрнаступлению. Теперь провластные СМИ должны акцентировать на том, что Украина получает мощную поддержку от Запада.

Новая стратегия ставит перед собой сразу две задачи.

"Во-первых, если украинское наступление будет неудачным, можно будет заявить об умелых действиях российской армии против мощного противника. Таким образом, идеологическое значение российской победы будет больше. Если Украина с помощью оружия из США и Европы достигнет каких-либо успехов и займет территории, их потеря тоже будет ясна: весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте, но его успехи — по сравнению с этими усилиями — очень скромные. То есть российская армия, в общем-то, тоже справилась", — объясняют источники вторая задача.

Отмечают в методике и то, что пропагандистам не стоит освещать тему расходов российского бюджета на "восстановление инфраструктуры" в оккупированных районах Украины. Кремль опасается, что россияне будут недовольны расходами на украинские территории при наличии проблем у самой РФ.

"Лучше не показывать в конкретных суммах, сколько забрали. С Крымом это уже было", — объясняет один из источников "Медузы".

Также методичка рекомендует пропагандистам "не муссировать" тему подготовки к парадам 9 мая.

Ранее в Кремле подготовили методичку для государственных и провластных средств массовой пропаганды о том, как следует писать об итогах 2022-го.

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