В Кремле началась новая фаза репрессий среди военного руководства: "головы улетели" у командиров армии РФ и флота

В Кремле началась новая фаза репрессий среди военного руководства: "головы улетели" у командиров армии РФ и флота

После провала российских оккупационных подразделений на суше и ликвидирования флагмана Черноморского флота РФ "Москва" Кремль продолжает зачистку высшего управления русской армии и флота.

По данным военной разведки Украины, отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом адмирал И. Осипов. Также следственные действия проводятся в отношении начальника штаба первого заместителя командующего ЧФ вицеадмирала С. Пинчука.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в пятницу, 22 апреля.

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"В связи с неудовлетворительной подготовкой к ведению боевых действий и большими потерями личного состава, вооружения и военной техники отстранены от должности командующих 6 армии генерал-лейтенанта В. Ершова, 1 танковой армии западного военного округа генерал-лейтенанта С. Киселя и одного из заместителей командующего.Также сняты с должности командующего 22 АК южного военного округа генерал-майора А. Марзоева", — сказал он.

Скибицкий добавляет, что репрессии Путина затронули также тыловые подразделения и подразделения обеспечения. Из-за неудовлетворительной организации материально-технического обеспечения группировка войск восточного военного округа отстранена от должности командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника М. Пономарева.

По словам представителя ГУР МО, репрессии Кремля только набирают обороты, зачистка неблагонадежных среди командования армии РФ и спецслужб будет и дальше.

Напомним, военный эксперт рассказал, сколько времени Россия будет ракетами обстреливать Украину.

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