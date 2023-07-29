В Кремле начали больше переживать, поддерживают ли россияне войну — ISW

В Кремле все больше беспокоятся о том, что россияне думают о вторжении РФ в Украину накануне региональных выборов в сентябре 2023 года и выборов президента в 2024 году.

Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что инициатива Минобороны России об увеличении максимального возраста призыва с 27 до 30 лет вызвала бурную дискуссию среди кремлевских чиновников.

Совбез России призвал администрацию президента не поддерживать инициативу МО из-за опасений, что эта инициатива вызовет негативную реакцию общественности и повлияет на рейтинги одобрения президента России Владимира Путина.

По словам аналитиков, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу все равно смог протолкнуть эту инициативу и даже сохранить приверженность Путину. В частности, глава Кремля поддержал такое решение, поскольку ВС РФ не хватает солдат для ведения войны против Украины.

"Представители "Единой России" боятся использовать войну в Украине в своих предвыборных кампаниях на предстоящих региональных и местных выборах, поскольку обеспокоены тем, как на это отреагируют избиратели", — говорится в отчете.

Предполагается, что партия "Единая Россия" прибегнет к фальсификации результатов голосования.

Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сейчас они находятся в таком состоянии, когда могут потерять Россию. И чтобы этого не произошло, нужно ввести военное положение, объявить новые волны мобилизации, перевести все заводы на производство боеприпасов, прекратить строить новые дороги и небоскребы и работать только на войну.