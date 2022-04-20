В Кремле начали "чистку" руководителей "ЛНР" из-за неудач на фронте

В Кремле начали "чистку" руководителей "ЛНР" из-за неудач на фронте

ФСБ РФ уже арестовала так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.

На фоне неудач на фронте Москва начала проводить "чистку" руководителей так называемой "ЛНР".

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ФСБ России уже задержало "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета. В настоящее время он находится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове на Дону.

Как отмечается в сообщении, арест Корнета вызвал отрицательную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики". Они оценивают это как начало изменений в силовом блоке России.

"Однако, со стороны председателя "ЛНР" Пасечника Л. И. прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности", — сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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