В Кремле начались чистки военных чиновников, которых объявят "козлами отпущения"

Но ждать мятежа против Путина не стоит, говорят украинские разведчики.

Мятеж генералов Кремля, широко тиражируемый как в Украине, так и за рубежом, мало вероятный.

Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире "Единого марафона".

По его словам, для такого мятежа нужен настоящий лидер, который сможет выступить с инициативой, но у России таких нет. Есть только «паркетные» генералы. Однако он отметил, что в теории это возможно, ведь в истории РФ такие случаи были, как, например, снятие Берии.

Кроме того, Буданов отметил, что уже точно подтверждено уничтожение на войне 8 генералов, поэтому другие напуганы.

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Командующий 1 танковой армией, Сергей Кисель; Командующий 6 общевойсковой армией; Владислав Ершов. Командующий 58-й общевойсковой армией, Михаил Зусько; Руководитель пятой службы Федеральной службы безопасности Сергей Беседа; Командующий Черноморским флотом ВМФ России, Игорь Осипов – это по данным нашей разведки и журналистов, далеко не полный перечень кучки ТОП-менеджмента армии оккупантов, с момента вторжения в Украину потерявших свои генеральские должности. Но, скорее всего, свободу тоже.

В России настолько рефлексируют по совку, что готовы смастерить для этого машину времени. И повести себя – в год так 1937-й. Примеров, как Путин взялся "зачищать" собственное армейское руководство и политических кураторов, которые "не справились с украинским вопросом" — будет много. И будет существовать Россия в этой исторической парадигме террора 1930-х, пока не умрет Путин.

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В свое время советский тиран только через 36-37 года, расстрелять чуть ли не полмиллиона человек. Большинство – ни в чем невинные души. Но среди замученных — была и целая куча "товарищей" из ближайшего окружения самого Сталина. Примечательно, что пятеро так называемых судей, отправлявших насмерть, например, бывшую верхушку "Красной армии" в 1937- затем сами были расстреляны.

Знаменитый расследователь из "Белингкета" говорит о, по меньшей мере, 150 офицеров российской спецслужбы, конкретно – пятой службы ФСБ — на основные их информации должно было планироваться мгновенное вторжение оккупантов в Украину, но ничего не получилось. Сейчас загадка, кто из тех 150 ФСБшников еще жив, или хотя бы еще на свободе. Но точно чистки начались. Но это не подтвердит и не опровергнет начальник тех 150 зачищенных ФСБшников. Что говорить? Когда и ты сам – списанный материал. ”Начальника Пятой службы ФСБ генерала Сергея Беседу, по нашим источникам, перевели в Лефортово”, — отмечает журналист.

Лефортово – это знаменитая на весь мир кремлевская застенка. К тому же печально известна со времен именно "Большого террора". Ну, а теперь, в 2022 году, сталинские застенки и террор... в ожидании ренессанса с поправкой на Путина.

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Наша и мировые разведки еще с первых недель рашистского вторжения отчитывались – в Кремле зреет переполох. Провалы в наступлении Путин списывает на военачальников. Себя – дистанцирует. Чтобы замести следы неудач и припнуть языки генералам – карательная машина Путина не стала ничего придумывать нового. Просто вспомнила, что от кремлевских кресел до нар в Лефортово семь километров. Собственно, туда могли отправить и самого командующего Черноморским флотом Осипова. По крайней мере, по предварительной информации журналистов, адмирала "забрали" люди в штатском. Как одна из причин: в феврале тот отрапортовал, что флагманское судно рашистского флота "Москва" защищено от ракетных ударов и его не потопят. Но украинская ракета "Нептун", как мы знаем, опровергла эту информацию адмирала.

На дне ФСБшного подвала, вероятно, на днях оказался и главарь террористов фейковой "ДНР" Эдуард Басурин. В нашей военной разведке говорят: ”Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя.”

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Подобная беда приключилась с очень высокопоставленным чиновником России, Владиславом Сурковым. Он был помощником Путина и приближен к Кадырову, еще с 2014 года курировал для Кремля всеми вопросами по Донбассу, устраивал диверсии и провокации против Украины за рубежом. И это — только начало преступного наследия. Не так давно арестовали свои же, говорит эксдепутат госдумы Пономарев. Сам Сурков, вероятно, или еще под домашним арестом, или уже в тюрьме Лефортово. Во многих случаях, связанных с Сурковым, что военно-политическими ТОПами России — Кремль обвиняет его в коррупции. Что вполне может быть святой правдой, но, подозревают специалисты, только наполовину, потому что другая половина – это страх Путина.

Испуг за то, что вторжение в Украину пошло не по плану. И каждый его генерал, ФСБшник и замешанный в этом политик — потянет Путина за собой. Туда, где очутился крейсер "Москва". Поэтому в Кремле действуют на упреждение и бьют по своим. Чего доброго, попытка ФСБшников помочь Медведчуку бежать из Украины могла бы закончить не домом в центре Москвы, а одиночкой в Лефортово. За свою провальную работу в Украине и за то, что слишком многое знает.

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