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В Кремле начались чистки военных чиновников, которых объявят "козлами отпущения"

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В Кремле начались чистки военных чиновников, которых объявят "козлами отпущения"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Но ждать мятежа против Путина не стоит, говорят украинские разведчики.

Мятеж генералов Кремля, широко тиражируемый как в Украине, так и за рубежом, мало вероятный.

Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире "Единого марафона".

По его словам, для такого мятежа нужен настоящий лидер, который сможет выступить с инициативой, но у России таких нет. Есть только «паркетные» генералы. Однако он отметил, что в теории это возможно, ведь в истории РФ такие случаи были, как, например, снятие Берии.

Кроме того, Буданов отметил, что уже точно подтверждено уничтожение на войне 8 генералов, поэтому другие напуганы.

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Командующий 1 танковой армией, Сергей Кисель; Командующий 6 общевойсковой армией; Владислав Ершов. Командующий 58-й общевойсковой армией, Михаил Зусько; Руководитель пятой службы Федеральной службы безопасности Сергей Беседа; Командующий Черноморским флотом ВМФ России, Игорь Осипов – это по данным нашей разведки и журналистов, далеко не полный перечень кучки ТОП-менеджмента армии оккупантов, с момента вторжения в Украину потерявших свои генеральские должности. Но, скорее всего, свободу тоже.

В России настолько рефлексируют по совку, что готовы смастерить для этого машину времени. И повести себя – в год так 1937-й. Примеров, как Путин взялся "зачищать" собственное армейское руководство и политических кураторов, которые "не справились с украинским вопросом" — будет много. И будет существовать Россия в этой исторической парадигме террора 1930-х, пока не умрет Путин.

В свое время советский тиран только через 36-37 года, расстрелять чуть ли не полмиллиона человек. Большинство – ни в чем невинные души. Но среди замученных — была и целая куча "товарищей" из ближайшего окружения самого Сталина. Примечательно, что пятеро так называемых судей, отправлявших насмерть, например, бывшую верхушку "Красной армии" в 1937- затем сами были расстреляны.

Знаменитый расследователь из "Белингкета" говорит о, по меньшей мере, 150 офицеров российской спецслужбы, конкретно – пятой службы ФСБ — на основные их информации должно было планироваться мгновенное вторжение оккупантов в Украину, но ничего не получилось. Сейчас загадка, кто из тех 150 ФСБшников еще жив, или хотя бы еще на свободе. Но точно чистки начались. Но это не подтвердит и не опровергнет начальник тех 150 зачищенных ФСБшников. Что говорить? Когда и ты сам – списанный материал. ”Начальника Пятой службы ФСБ генерала Сергея Беседу, по нашим источникам, перевели в Лефортово”, — отмечает журналист.

Лефортово – это знаменитая на весь мир кремлевская застенка. К тому же печально известна со времен именно "Большого террора". Ну, а теперь, в 2022 году, сталинские застенки и террор... в ожидании ренессанса с поправкой на Путина.

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Наша и мировые разведки еще с первых недель рашистского вторжения отчитывались – в Кремле зреет переполох. Провалы в наступлении Путин списывает на военачальников. Себя – дистанцирует. Чтобы замести следы неудач и припнуть языки генералам – карательная машина Путина не стала ничего придумывать нового. Просто вспомнила, что от кремлевских кресел до нар в Лефортово семь километров. Собственно, туда могли отправить и самого командующего Черноморским флотом Осипова. По крайней мере, по предварительной информации журналистов, адмирала "забрали" люди в штатском. Как одна из причин: в феврале тот отрапортовал, что флагманское судно рашистского флота "Москва" защищено от ракетных ударов и его не потопят. Но украинская ракета "Нептун", как мы знаем, опровергла эту информацию адмирала.

На дне ФСБшного подвала, вероятно, на днях оказался и главарь террористов фейковой "ДНР" Эдуард Басурин. В нашей военной разведке говорят: ”Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя.”

Подобная беда приключилась с очень высокопоставленным чиновником России, Владиславом Сурковым. Он был помощником Путина и приближен к Кадырову, еще с 2014 года курировал для Кремля всеми вопросами по Донбассу, устраивал диверсии и провокации против Украины за рубежом. И это — только начало преступного наследия. Не так давно арестовали свои же, говорит эксдепутат госдумы Пономарев. Сам Сурков, вероятно, или еще под домашним арестом, или уже в тюрьме Лефортово. Во многих случаях, связанных с Сурковым, что военно-политическими ТОПами России — Кремль обвиняет его в коррупции. Что вполне может быть святой правдой, но, подозревают специалисты, только наполовину, потому что другая половина – это страх Путина.

Испуг за то, что вторжение в Украину пошло не по плану. И каждый его генерал, ФСБшник и замешанный в этом политик — потянет Путина за собой. Туда, где очутился крейсер "Москва". Поэтому в Кремле действуют на упреждение и бьют по своим. Чего доброго, попытка ФСБшников помочь Медведчуку бежать из Украины могла бы закончить не домом в центре Москвы, а одиночкой в Лефортово. За свою провальную работу в Украине и за то, что слишком многое знает.

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