В Кремле надеются, что война в Израиле повлияет на поставки вооружения в Украину: Песков сделал циничное заявление

Он говорит, что так называемая "СВО" "идет по плану", в то время как "ситуация в Израиле — это другие события".

Кремль надеется, что западные страны снизят поддержку Украины из-за боевых действий в Израиле.

Об этом заявил рупор Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация с поддержкой стран-партнеров Киева якобы не связана с событиями в Израиле. Он говорит, что так называемая "СВО" "идет по плану", в то время как "ситуация в Израиле — это другие события"..

"Мы неоднократно говорили, что процесс накачки "киевского режима" вооружениями с фактологической, эмоциональной, финансовой, технологической точек зрения так или иначе возьмет тенденцию к снижению. Это неизбежно произойдет, потому что технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности для того, куда направлять средства", – заявил спикер Кремля.

Напомним, что президент Ирана поздравил ХАМАС с победой в войне против Израиля.

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