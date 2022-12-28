В Кремле назвали главную составляющую своего "мирного плана" по Украине

В среду, 28 декабря, пресс-секретарь президента государства-аргесора Дмитрий Песков заявил, что никакого "мирного плана" по Украине не может существовать без учета "сегодняшних реалий", то есть так называемого "вхождения" в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей .

Заявление спикера Кремля цитирует турецкое издание TRT.

"Пока нет ни одного мирного плана Украины, давайте начнем с этого", — цинично сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского, который предлагает до февраля разработать мирный план и провести по нему саммит на площадке ООН.

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По словам представителя Путина, не может существовать никакой "мирный план" по Украине, не учитывающий "вхождения в состав России четырех новых регионов".

"Ни один план, не учитывающий эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным", — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина выразил свое удивление намерениями Украины по возвращению Крыма.

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