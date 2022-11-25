В Кремле назвали огромное количество мобилизованных, которые не доживут до весны: есть кем заменить

В России сочли, что их не волнуют потери личного состава.

В Кремле ожидают, что 100 тысяч российских мобилизованных ликвидируют у Украины зимой. Их планируют заменить срочниками.

Об этом пишет российское издание "Важные истории" со ссылкой на два источника – в ФСБ и Генштабе РФ.

По данным российской аналитики, 100 тысяч мобилизованных, которые отправят на войну против Украины, не доживут до весны. Их планируют заменить срочниками, которых в России 120 тысяч.

В Кремле заявили, что их не пугают большие потери оккупационной армии, ведь людей всегда можно заменить. Путин не отменяет свой указ о "частичной" мобилизации, поскольку планирует отправить на войну против Украины еще 120 тысяч срочников. Произойдет это весной.

Потери оккупационной армии в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, в Украине ликвидировано 86 150 российских оккупантов. Уничтожили 28 99 танков, 278 самолетов и 261 вертолет.

В сентябре, когда в РФ объявляли о "частичной" мобилизации кремлевский режим заявил, что на войне против Украины ликвидировали менее 6 тысяч оккупантов.

В РФ по разным данным планируют мобилизовать от 300 тысяч до 1 миллиона человек. Военный эксперт Олег Жданов считает, что в России могут мобилизовать до 2 миллионов человек и ввести военное положение. Для ВСУ это проблема, но не критическая.

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