В Кремле назвали условие, при котором может состояться личная встреча Путина и Зеленского

В Кремле назвали условие, при котором может состояться личная встреча Путина и Зеленского

Песков добавил, что якобы они пока не видят продвижение для встречи тет-а-тет двух президентов.

В Кремле заявили, что в языке возможной встречи президента страны-агресорс Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского есть документ о мирном соглашении, готовый к подписанию лидерами двух стран.

Об этом сообщил в четверг, 14 апреля, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время пресс-конференции, передает CNN.

"Президент (Путин – ред.) в принципе никогда не отказывался от такой встречи (с президентом Зеленским – ред.), но для этого нужно подготовить определенные условия, а именно текст (соглашения – ред.) документа", — заявил Песков журналистам. Но добавил, что якобы они пока не видят продвижение для встречи тет-а-тет двух президентов.

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Заметим, что с начала российского вторжения Зеленский неоднократно призывал к переговорам диктатора России, но в Кремле каждый раз придумывают отмазку. Пока переговоров на самом высоком уровне не было.

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