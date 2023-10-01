В Кремле не определились, какие территории Украины считают оккупированными — ISW

Некоторые публикуют сообщения с картами, на которых изображены территории по линии фронта.

В Кремле запутались и, похоже, до сих пор не определились с тем, какие незаконно оккупированные территории Украины "считают своими".

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны.

"Кремль, похоже, до сих пор не уточнил, какие украинские территории, как он утверждает, аннексировала Россия, что привело к длительной неразберихе среди российского правительства и оккупационных чиновников через год после незаконной аннексии оккупированных территорий", — отметили аналитики.

В то же время, так называемый губернатор Севастополя Разважаев обнародовал на своей странице в соцсети карту, которой весь Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области изображены как территория России.

В то время как оккупационная власть Херсонщины опубликовала другую карту — на ней российская территория примерно простиралась до текущей линии фронта на четырех недавно аннексированных территориях.

"Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока "не будут освобождены исконные российские территории". Нечеткое заявление Медведева и разрозненные карты оккупационных чиновников указывают на то, что Кремль еще не уточнил, какие именно территории он аннексировал или намерена аннексировать", — подчеркнули американские аналитики.

Напомним, что ночью оккупанты сбросили на Херсонскую область 10 авиабомб.

Читайте также: