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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В Кремле отреагировали на идею демилитаризованной зоны: что заявил Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не слышала от Киева никаких инициатив по созданию 30-км демилитаризованной зоны на фронте.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Спикер российского президента Дмитрий Песков

Спикер российского президента Дмитрий Песков. / © Associated Press

Москва не получала никаких официальных заявлений от Киева о создании 30-километровой демилитаризованной зоны по линии фронта. Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова американского генерала Кита Келлога.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Из Киева не было никакого заявления по этому поводу", - сказал Песков, добавив, что российская сторона пока не считает нужным реагировать на подобные инициативы без прямого подтверждения со стороны Украины.

Напомним, ранее генерал Кит Келлог – советник Дональда Трампа по национальной безопасности – предположил, что Украина может согласиться на создание демилитаризованной зоны как часть возможных мирных переговоров.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что Украина хочет заморозить войну, развязанную Россией. В Киеве предлагают остановить боевые действия по имеющейся линии фронта и создать демилитаризованную зону шириной 30 км.

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