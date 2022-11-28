В Кремле отреагировали на информацию о возможном отводе россиян из Запорожской АЭС

Накануне глава "Энергоатома" Петр Котин рассказал, что есть признаки того, что оккупанты готовятся покинуть Запорожскую АЭС.

Прес-ссекретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о возможном отводе оккупантов из Запорожской АЭС.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Так, Песков исключил возможность того, что российские захватчики добровольно покинут территорию ЗАЭС, которую они незаконно захватили еще в марте.

"Не нужно искать какие-либо признаки там, где их нет и быть не может", — прокомментировал Песков.

Ситуация на Запорожской АЭС

В воскресенье, 27 ноября, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что сейчас есть признаки того, что россияне готовятся покинуть Запорожскую АЭС. Котин отметил, что это не означает, что РФ может уже скоро выйти из нашей АЭС, но есть признаки того, что они готовятся это сделать. Он добавил, что Россия могла заменить Запорожскую АЭС.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что линия обороны российской армии постепенно отодвигается к границам РФ, так что оккупанты не смогут удержать Запорожскую АЭС.

Бельгия будет помогать Украине в вопросе демилитаризации Запорожской АЭС.

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