В Кремле отреагировали на визит Зеленского в Херсон: что на это сказали у Путина

В Кремле оказались не многословными.

Сегодня, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в освобожденный от российских оккупантов Херсон. На это событие отреагировали и в стране-агрессорке России.

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков оказался немногословен во время комментирования российским пропагандистам визита Зеленского в Херсон. Песков не сумел придумать ничего лучше и сказал, что "Херсон – территория РФ".

"Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория Российской Федерации", — сказал пресс-секретарь Путина российским средствам массовой пропаганды.

Освобождение Херсона

В пятницу, 11 ноября, Вооруженные силы Украины зашли в Херсон, который более восьми месяцев находился в российской оккупации.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины официально заявили, что город возвращается под контроль Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные приложили немало усилий, чтобы освободить город от оккупантов и это не жест доброй воли РФ.

Ранее Минобороны РФ заявило, что бегство оккупантов с правого берега Херсонщины якобы завершилось и захватчики "заняли заранее подготовленные оборонные рубежи и позиции" на левом берегу Днепра.

Сегодня, 14 ноября, президент Украины приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон.

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