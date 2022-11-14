В Кремле отреагировали на визит Зеленского в Херсон: что на это сказали у Путина

В Кремле оказались не многословными.
Сегодня, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в освобожденный от российских оккупантов Херсон. На это событие отреагировали и в стране-агрессорке России.
Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков оказался немногословен во время комментирования российским пропагандистам визита Зеленского в Херсон. Песков не сумел придумать ничего лучше и сказал, что "Херсон – территория РФ".
"Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория Российской Федерации", — сказал пресс-секретарь Путина российским средствам массовой пропаганды.
Освобождение Херсона
В пятницу, 11 ноября, Вооруженные силы Украины зашли в Херсон, который более восьми месяцев находился в российской оккупации.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины официально заявили, что город возвращается под контроль Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные приложили немало усилий, чтобы освободить город от оккупантов и это не жест доброй воли РФ.
Ранее Минобороны РФ заявило, что бегство оккупантов с правого берега Херсонщины якобы завершилось и захватчики "заняли заранее подготовленные оборонные рубежи и позиции" на левом берегу Днепра.
Сегодня, 14 ноября, президент Украины приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон.
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