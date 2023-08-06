В Кремле ответили, какие области Украины планируют оккупировать

Кремлевский режим не отрицает цель захватнической войны против Украины.
Спикер кремлевского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет оккупировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, потому что "так записано в конституции РФ".
Об этом он сказал в комментарии New York Times.
Спикер диктатора заявил, что "Россия не планирует оккупировать другие территории Украины", кроме тех, которые кремлевский режим записал в "конституцию РФ".
"Мы хотим контролировать все те земли, которые записаны в конституции РФ, как наши", — заявил спикер Путина.
Отметим, что российский режим после оккупации части украинской территории внес изменения в свою конституцию, присвоив Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.
Напомним, в Саудовской Аравии, 5-6 августа, состоялся саммит мировых лидеров, где обсудили мирный план Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. В частности, стороны согласились продолжить работу на разных представительских уровнях по установлению справедливого и всеобъемлющего мира.
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