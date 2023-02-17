В Кремле понимают неизбежность освобождения Крыма: в украинской разведке поделились планами на полуостров

В Кремле понимают, что временно захваченный Крым непременно будет деоккупирован. Это начинают осознавать и сами жители полуострова, поэтому количество сторонников России среди крымчан уменьшается.

Российское руководство начинает осознавать неизбежность деоккупации Крыма. Это будет происходить военным, экономическим, социально-гуманитарным и юридическим путями.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью АрмияInform.

По его словам, еще задолго до 2014 года, когда Россия оккупировала украинский полуостров, множество факторов указывали на то, что Украина должна не только принимать оперативные меры, но и сформировать четкую стратегию на случай российского нападения на Крым. Впрочем во времена беглого пророссийского президента Виктора Януковича о разработке такой стратегии не было и речи.

"В условиях, когда представители власти, наделенные полномочиями давать соответствующие приказы, фактически работали в интересах России и годами взрывали нашу обороноспособность, а враг системно готовился к захвату Крыма, об эффективности попыток помешать оккупации говорить не приходится", — рассказал Скибицкий.

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Он отметил, что украинская разведка следит за настроениями среди населения временно оккупированного Крыма. Сегодня разведчики говорят, что отношение к Москве на полуострове меняется. От иллюзий вокруг "русского мира" избавляются не только крымчане, чьи родственники на материковой части Украины пострадали от войны, но и сторонники российского оккупационного режима в Крыму, которые начали прозревать после зверств и военных преступлений России в Украине.

"А тем, кто продолжает верить в так называемую непобедимость России и в то, что Россия якобы оккупировала Крым "навсегда", могу дать дружеский совет паковать чемоданы. Как показывает практика, так называемый Керченский мост не слишком крепок, а значит — не вечен", — отметил Скибицкий.

Сами россияне тоже начинают понимать, что деоккупация полуострова неизбежна. Они понимают, что это будет сделано военным путём.

"Мы видим, что на фоне поставок новых образцов вооружений для Украины россияне перебрасывают на север Крымского полуострова новые подразделения, возводят там оборонные сооружения. Очевидно, что в Кремле готовятся, осознавая неизбежность деоккупации", — отметил Скибицкий.

Он добавил, что после освобождения в Крыму будет реализован комплекс необходимых программ для восстановления там нормальной и безопасной жизни.

Напомним, ранее вице-премьер — министерша по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук анонсировала начало подготовки кадрового резерва для Крыма. По ее словам, перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что нужно начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас.

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