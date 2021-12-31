В Кремле пообещали защищать "сотни тысяч" россиян, якобы живущих на Донбассе

Лавров пригрозил, что Москва даст "адекватный ответ" на "возможные военные провокации Киева".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Донбассе проживают сотни тысяч российских граждан и РФ буде их защищать.
Об этомсообщают "РИА Новости".
"Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты", — говорит Лавров.
Он пообещал, что Москва даст "адекватный ответ" на "возможные военные провокации Киева".
Также глава российского МИД в очередной раз назвал войну на Донбассе "гражданской" и "внутриукраинским конфликтом".
Напомним, 30 декабря президент США Джо Байден разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава американского государства призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной.
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