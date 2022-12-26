В Кремле придумали новый метод подготовки военных: поможет "быстрее выиграть"

Там верят, что такой метод подготовки бойцов поможет им "быстрее выиграть".

В Кремле предлагают создать центры подготовки военных по всей стране по примеру Чечни.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

С таким предложением выступили вице-премьер, полпред президента РФ в ГФО Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Центры подготовки российских военных будут созданы с помощью одного из основателей Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе.

"Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена, она проведена профессионально. И сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части РФ. Мы будем вместе продолжать эту работу, создавать центры в других территориях. Задача этих центров очень проста – чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили", – объяснил Трутнев.

Напомним, что военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что с середины января начнется новая волна мобилизации в РФ, потому что "чмобики" заканчиваются так же, как до того заканчивалась российская регулярная армия. Достижений на фронте нет, потери – безумные.

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