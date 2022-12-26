Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Кремле придумали новый метод подготовки военных: поможет "быстрее выиграть"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
4757
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Кремле придумали новый метод подготовки военных: поможет "быстрее выиграть"

Фото: Associated Press

Там верят, что такой метод подготовки бойцов поможет им "быстрее выиграть".

В Кремле предлагают создать центры подготовки военных по всей стране по примеру Чечни.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

С таким предложением выступили вице-премьер, полпред президента РФ в ГФО Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Центры подготовки российских военных будут созданы с помощью одного из основателей Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе.

"Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена, она проведена профессионально. И сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части РФ. Мы будем вместе продолжать эту работу, создавать центры в других территориях. Задача этих центров очень проста – чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили", – объяснил Трутнев.

Напомним, что военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что с середины января начнется новая волна мобилизации в РФ, потому что "чмобики" заканчиваются так же, как до того заканчивалась российская регулярная армия. Достижений на фронте нет, потери – безумные.

Читайте также:

Михаил Самусь: "Прыжок мангуста-2"; цели оккупантов и Путина; провокации из Беларуси

Михаил Самусь: "Прыжок мангуста-2"; цели оккупантов и Путина; провокации из Беларуси

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
4757
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация