В Кремле пригрозили Молдове из-за громкого заявления нового премьер-министра по Приднестровью

В Кремле пригрозили молдавским властям после заявления нового премьер-министра Дорина Речана. Москва заявила о том, что Молдове следует проявлять осторожность по вопросу о присутствии российских войск в Приднестровье.

С таким заявлением выступил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает " Интерфакс ".

Как пишет издание, Речан 18 февраля, через два дня после утверждения его в должности главы правительства, заявил, что Приднестровье нужно демилитаризовать путем вывода российских войск.

"Россия была и является очень ответственной стороной в том, что касается приднестровских дел, продолжает выполнять свою соответствующую функцию. Нашим молдавским визавам хотелось бы порекомендовать быть весьма и очень осторожными с подобным", — заявил Песков.

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Более того, он высказался и о будущих отношениях между Москвой и Кишиневом после смены правительства.

"У нас и так отношения с Молдовой очень и очень напряженные. При этом молдавское руководство делает акцент на всем антироссийском, тоже скатывается в антироссийскую истерию… Такое отсутствие конструктивизма вряд ли может чем-то помочь самой Молдове и вредит двусторонним отношениям", — заявил Песков.

Напомним, что новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Приднестровье необходимо демилитаризовать и выгнать оттуда российский оккупационный контингент.

Отметим, что президент России Владимир Путин хочет совершить государственный переворот в Молдове , но его планам могут помешать местные агенты влияния Кремля.

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