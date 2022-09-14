В Кремле признали свое поражение в Харьковской области, пропагандисты пытаются "отбелить" Путина — ISW

В последние несколько дней Вооруженным силам Украины удалось провести успешное контрнаступление в Харьковской области.

Украинские защитники заставили бежать оккупантов из Харьковщины, и агрессору России пришлось признать свое поражение на этой линии фронта. Чиновники и федеральные средства массовой пропаганды активно обсуждают причины неудачи путинских войск.

Об этом сообщили в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальные лица Кремля и пропагандисты активно обсуждают причины поражения РФ в Харьковской области", — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что в Кремле впервые признали поражение в начавшейся 24 февраля войне. Ведь и после отступления русских войск из Киевской области, и после бегства из Змеиного в Москву постоянно искали оправдание действиям своих военных.

"Россияне подавали отступление от Киева как решение поставить приоритетом "освобождение" Донбасса, а выход с острова Змеиный – как "жест доброй воли", – подчеркивают в ISW.

Американские специалисты считают, что признание Кремлем поражения является частью попыток смягчить и направить критику диктатора Путина на Минобороны РФ и военное командование "в форме".

В свою очередь кремлевские СМП пытаются хоть как-то снять с "фюрера" Путина любую ответственность за поражение, но при этом критикуют оборонное ведомство за недостаточную осведомленность об обстановке на Харьковщине.

"Признание поражения под Харьковом показывает, что Путин готов и способен признать даже поражение России, по крайней мере, при некоторых обстоятельствах, и сосредоточиться на том, чтобы снять с себя вину", — объясняют в ISW.

Напомним, британская разведка рассказала, как ВСУ заставили россиян перейти в экстренную оборону и бежать из Харьковской области. Отмечается, что российские военные в связи с успешными действиями ВСУ на фронте вынуждены предоставить приоритет экстренным оборонным действиям.

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