В Кремле проводят "промышленную мобилизацию" среди производителей оружия

Кроме того, в стране-агрессоре усилили контролирование предприятий, производящих оружие. В РФ тоже хотят контролировать перемещение персонала оборонных предприятий.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Государственная компания "Ростех" с начала августа запретила руководителям и части обычных рабочих уходить в отпуска. В некоторых оборонных предприятиях для всего персонала отпуска были перенесены на неопределенный срок. К слову, в состав предприятий входят более 800 компаний. Они выполняют более 40% всего госзаказа и приоритетных частных заказов.

Кампания по отмене отпусков связана с мерами установления полного контроля за передвижением персонала оборонных предприятий, в первую очередь — руководящего состава. В разведке объясняют, что это связано с громкими делами по обвинению в государственной измене отдельных представителей научных кругов РФ.

Возглавляемая диктатором Путиным военно-промышленная комиссия намерена изменить государственный оборонный заказ на 2022 год. Кремль планирует увеличить расходы на 600–700 млрд рублей. Изменения планируется утвердить уже в начале сентября.

Как сообщалось, армия страны-агрессорки России имеет на фронте большое количество подержанной техники. Впрочем, это ржавое железо и ездит, и стреляет. Тысячи снарядов, которые выпускают оккупанты даже из старого оружия, также наносят ущерб, разрушают опорные пункты и убивают украинских защитников, отмечает военный эксперт Сергей Грабский.

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