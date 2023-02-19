В Кремле рассказали, о чем будет говорить Путин в обращении к Федеральному собранию

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля, в канун годовщины вторжения России в Украину.

Российский диктатор Владимир Путин в послании к Федеральному собранию РФ 21 февраля уделит "особое внимание темам, связанным со специальной военной операцией (войной против Украины – ред.).

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут пропагандистские СМИ РФ.

"Вся наша жизнь – она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", — сказал представитель Кремля.

Обращение Путина к Федеральному собранию

В канун годовщины вторжения России в Украину, 21 февраля, кремлевский диктатор Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному собранию РФ, на котором будет говорить о войне. Россияне будут отмечать годовщину вторжения в Украину 22 февраля. Захватчики планируют организовать концерт в "Лужниках", на который, вероятно, приедет и Владимир Путин.

Российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что во время обращения Путин будет угрожать миру и будет говорить о военных "успехах", которых нет.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что накануне годовщины войны Путин может нанести по Украине ракетный удар.

Как пишут аналитики Института изучения войны, Владимир Путин вряд ли будет объявлять меры по дальнейшей эскалации войны в Украине, крупные новые российские мобилизационные инициативы или любую другую важную политику в своем запланированном обращении к Федеральному собранию России 21 февраля.

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