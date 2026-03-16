В Кремле сделали новое заявление о переговорах и войне против Украины

Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел государства-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что Украина не готова к переговорам по завершению войны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передают российские СМИ.

По словам Лаврова, президент России Владимир Путин якобы неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорному разрешению конфликта.

Реклама

«Президент Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению. Но поскольку киевский режим к этому не готов, мы будем достигать целей специальной военной операции на земле, что сейчас и происходит», — заявил глава российского МИД.

Переговоры о мире — последние новости

Накануне Financial Times сообщило, что продвигаемый США мирный процесс по войне в Украине оказался под угрозой срыва. Среди причин называют снижение интереса президента США Дональда Трампа к этой теме, а также войну с Ираном, которая отвлекла внимание Вашингтона.

Эскалация на Ближнем Востоке отодвинула украинский вопрос на второй план. Поэтому переговоры в Женеве приостановили, а запланированную встречу в Абу-Даби отложили без определения новой даты.

В Кремле также подтвердили паузу в диалоге, объяснив это изменением приоритетов США. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ослабление давления на покупателей российской нефти не способствует достижению мира.

Реклама

В то же время Москва, по оценкам аналитиков, не демонстрирует готовность к компромиссам, считая, что имеет преимущество на поле боя. Киев, в свою очередь, отвергает требования России, которые считает неприемлемыми.

Также The Telegraph пишет, что из-за конфликта на Ближнем Востоке война в Украине постепенно отходит на второй план, что может быть выгодно Кремлю. США и их союзники сталкиваются с дефицитом вооружения, поскольку часть ресурсов направляется на защиту стран Персидского залива.

Кроме того, рост цен на нефть на фоне нестабильности на Ближнем Востоке приносит дополнительные доходы российскому бюджету. В таких условиях внимание Запада частично смещается с Украины на другие глобальные угрозы.