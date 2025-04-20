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В Кремле сделали заявление о продолжении "Пасхального перемирия"
Ранее Зеленский призвал продлить перемирие на 30 дней.
Российский президент Владимир Путин не отдавал приказов о продлении так называемого "пасхального перемирия".
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал продлить перемирие на 30 дней.
Напомним, что российский диктатор Путин объявил о так называемом Пасхальном прекращении огня на всей линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что атаки до сих пор продолжаются со стороны России.