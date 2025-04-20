В Кремле сделали заявление о продолжении "Пасхального перемирия"

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков. / © Associated Press

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Российский президент Владимир Путин не отдавал приказов о продлении так называемого "пасхального перемирия".

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал продлить перемирие на 30 дней.

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Напомним, что российский диктатор Путин объявил о так называемом Пасхальном прекращении огня на всей линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что атаки до сих пор продолжаются со стороны России.