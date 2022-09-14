В Кремле – шокированы: генерал США объяснил, почему у Путина почти не комментируют позорное поражение армии РФ

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес выразил свое мнение, почему в Москве почти не комментируют поражение своей армии на Харьковском направлении.

Генерал США считает, что в Кремле свою армию переоценили, а украинскую – недооценили. Сейчас, после сокрушительного поражения, в Москве – "шокированы".

Об этом американский генерал сообщил в интервью DW.

"Я думаю, очевидно, Москва озадачена. Наверное, это шок. Думаю, что в этой системе никогда точная информация не достигала верхов. Так что, возможно, люди в Кремле и на разных уровнях имели разные взгляды на то, что происходит на самом деле и к какой меры плохие дела. Поэтому я думаю, что, вероятно, были сделаны несколько предвзятые выводы относительно того, насколько российская армия лучше, чем ВСУ", — пояснил он.

Как сообщалось, начиная с 6 сентября до сегодняшнего дня освобождены 3800 квадратных километров, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч находившихся в оккупации украинцев.

Интервью с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном – полная версия

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