В Кремле увольняют генералов из-за провальных операций на Донбассе — британская разведка

В частности, якобы уволили Мурадова после провального наступления на востоке Украины.

Появилась информация, что Минобороны страны-агрессора России, вероятно, уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего Восточной группой войск в Украине.

Об этом сообщили в отчете Министерства обороны Великобритании.

"Он является самым высоким российским военным, уволенным в 2023 году. Впрочем, вероятно, их будет еще больше. Ведь Россия и дальше не достигать своих целей на Донбассе", — отмечают британские разведчики.

По данным разведки, Северная группа войск под командованием 50-летнего Мурадова в течение последних месяцев понесла тяжелые потери, поскольку его плохо продуманные атаки неоднократно не позволяли захватить город Угледар Донецкой области. Операции вызвали резкую общественную критику со стороны разных российских комментаторов, в том числе собственные войска Мурадова, отмечают в Минобороны Британии.

К слову, Мурадов возглавил СГВ после его провальной попытки атаковать Киев с северо-запада во время первоначального полномасштабного вторжения.

Напомним, на днях в Белом доме заявили о сокрушительных потерях ПИК "Вагнера" в Бахмуте. Руководство "вагнеровцев" не жалеет живой силы и бросает своих военных в настоящую "мясорубку".

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