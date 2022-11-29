В Кремле весной обсуждали ядерный удар по Украине: Newsweek – о том, что остановило Россию

Россия может вернуться к ядерной риторике, если ВСУ приблизятся к Крыму.

В Кремле весной обсуждали применение ядерного оружия в войне против Украины. Однако тогда решили, что таким образом Россия продемонстрирует свою слабость, нанося ядерные удары по неядерному государству.

Об этом пишет издание Newsweek.

Журналисты ссылаются на данные российского правозащитника, руководителя Антикоррупционного сайта Gulagu.net Владимира Осечкина и его информатора из ФСБ под псевдо "Ветер перемен".

По их данным, весной в Кремле вроде бы всерьез обсуждали применение ядерного оружия в войне против Украины. Участие в таких разговорах принимали генералы РФ, Путина там не было. Информатор из ФСБ заявил, что якобы большинство считали "глупостью применения ядерного оружия". Также в РФ опасаются, что ядерные удары по Украине будут означать для России проявление слабости. Информатор издания склоняется к тому, что, если Путин прикажет ударить по Украине ядерным оружием, это могут заблокировать другие военные генералы. Также в России считали, что если ракету удастся перехватить на их территории, это может привести к катастрофе.

Директор Европейской программы Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Бергманн считает, что если Украина продолжит побеждать на поле битвы и приблизится к перспективам освобождения Крыма, ядерный шантаж России усилится.

Ядерная риторика России

Российский диктатор Путин и его окружение с первых дней войны против Украины заявляют о ядерном оружии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что ни Россия, ни США не планируют применять ядерное оружие.

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес заявил, что если президент России Владимир Путин решится применить ядерное оружие против Украины, США уничтожат "большую часть российских военных возможностей".

Читайте также: