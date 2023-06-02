В Кремле возникла дилемма: бросать дополнительные силы под свою границу или на фронт — разведка Британии

Перед руководством РФ встала значительная дилемма: опрокидывать дополнительные силы к линии фронта или усиливать защиту собственной границы.

Об этом Министерство обороны Великобритании сообщает в Twitter .

В сводке отмечают, что добровольческие корпуса России снова зашли на территорию Белгородской области РФ, уже второй раз за последние 10 дней. Накануне в 35 км от границы прилетел беспилотник, а из пограничного Шебекино начали эвакуацию гражданских россиян после украинского обстрела.

"В этот раз российские силовики, очевидно, скорее сдержали участников рейда, чем предыдущего. В то же время, как признало Минобороны РФ в собственном прессрелизе, им для этого пришлось применить на собственной территории весь комплекс тяжелой техники, включая ударные вертолеты и огнеметную систему ТОС-1А", – говорится в сообщении.

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Руководство РФ решает, усиливать ли оборону в приграничных районах России или укреплять позиции на оккупированных территориях Украины", – констатирует разведка.

Между тем, в российском обществе и информационном пространстве наблюдается повышенная тревожность. Об этом свидетельствует реакция российских властей на рейд Российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона "Свобода России" в Белгородской области РФ.

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