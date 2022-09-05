В Кремле заговорили о прекращении войны в Украине: у Зеленского ответили

В Офисе президента допускают переговоры с Россией, но только на условиях Украины, куда Путин отправил свои войска убивать людей и уничтожать инфраструктуру.

Киев готов вести переговоры с Российской Федерацией только после возвращения всех оккупированных ею территорий Украины.

Об этом говорится в Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Еще раз напомню базовую аксиому. Переговоры возможны, но только на условиях Украины: после возвращения территорий и ликвидации криминальных анклавов. Понятно, что "птенцы путинского гнезда" не готовы осознать новую реальность и продолжают пополнять списки "200-х" своими рекрутами" – написал Подоляк.

Ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков в интервью для пропагандистов сказал, что РФ готова к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, но если будут говорить "о том, как будут выполняться условия Кремля" для прекращения войны.

Напомним, российский оппозиционер рассказал о панике в Кремле из-за провала в Украине.

Как сообщали в Белом доме , Путин не готов закончить войну.

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