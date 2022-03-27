В Кремле занервничали из-за слов Байдена о том, что Путин не может оставаться у власти: Белый дом объяснил

В Кремле занервничали из-за слов Байдена о том, что Путин не может оставаться у власти: Белый дом объяснил

Песков заявил, что не Байден это решать, а президента России выбирают россияне.

Президент США Джо Байден накануне в ходе обращения в Варшаве заявил, что российскому президенту Владимиру Путину нельзя оставаться в должности.

"Диктатор, пытающийся построить империю, никогда не сможет уничтожить любовь людей к свободе. Грубая сила никогда не сотрет их волю к свободе. Украина никогда не станет победой для России. Свободный народ отказывается жить в безнадежном и темном мире. Впереди будет лучше, светлее будущее, построенное на правилах и демократии, будущее, полное надежды и света, достоинства и порядочности, свободы и возможности. Ради Бога, этот человек не может остаться у власти", — сказал он.

Кремль уже отреагировал на слова президента США Джо Байдена

"Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии Reuters.

В свою очередь в Белом доме возразили, что в своей речи в Варшаве президент Джо Байден призвал к свержению режима российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Белого дома.

"Мнение президента заключалось в том, что нельзя позволить Путину иметь власть над соседними странами или регионом в целом. Он не имел в виду власть Путина в России или свержение режима", — отметил собеседник.

Высокопоставленный чиновник добавил, что фразы о том, что "Путину нельзя оставаться у власти" не было в тексте речи.

Ранее представители американского правительства отмечали, что они не ставят целью изменение политического режима в России.

Напомним, президент США Джо Байден 26 марта встретился в Варшаве с украинскими беженцами, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, развязанной Россией. После разговора американский президент назвал Владимира Путина "мясником".

Джо Байден назвал Путина военным преступником

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