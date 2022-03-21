В Кремле заявили, что не будут прекращать обстрелы по Украине на время переговоров

В Кремле заявили, что не будут прекращать обстрелы по Украине на время переговоров

В Кремле сообщили, что переговоры Украины и России намечены на 21 марта в формате видеоконференции.

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что режим прекращения огня не будет действовать во время переговоров с украинской стороной.

Об этом пресс-секретарь Путина сообщил во время брифинга 21 марта.

В Кремле объясняют, мол, Украина будет использовать время для перегруппировки.

"Нет. Дело в том, что остановка сделки, любая остановка, используется... подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных", — заявил Песков.

Он также добавил, что переговоры Украины и России намечены на 21 марта в формате видеоконференции.

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