В Кремле заявили, что не будут прекращать обстрелы по Украине на время переговоров

В Кремле сообщили, что переговоры Украины и России намечены на 21 марта в формате видеоконференции.
Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что режим прекращения огня не будет действовать во время переговоров с украинской стороной.
Об этом пресс-секретарь Путина сообщил во время брифинга 21 марта.
В Кремле объясняют, мол, Украина будет использовать время для перегруппировки.
"Нет. Дело в том, что остановка сделки, любая остановка, используется... подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных", — заявил Песков.
Он также добавил, что переговоры Украины и России намечены на 21 марта в формате видеоконференции.
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