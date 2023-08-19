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В Кремле заявили, что Путин провел совещание в военном штабе в Ростове

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Кремле заявили, что Путин провел совещание в военном штабе в Ростове

Президент РФ Владимир Путин / Фото: Associated Press

Отмечается, что глава Кремля заслушал доклад военного руководства РФ.

Российский диктатор Владимир Путин посетил военный штаб в Ростове-на-Дону. Именно оттуда РФ руководит боевыми действиями на территории Украины.

Об этом пишут РосСМИ, ссылаясь на сообщения Кремля.

Как говорится в сообщении, Путин заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также других командующих и высших офицеров.

Других подробностей визита пока не приводят.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал визит российского диктатора Путина на оккупированные территории.

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Дата публикации
Просмотры
722
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