В Кремле заявили, что Путин провел совещание в военном штабе в Ростове

Российский диктатор Владимир Путин посетил военный штаб в Ростове-на-Дону. Именно оттуда РФ руководит боевыми действиями на территории Украины.

Об этом пишут РосСМИ, ссылаясь на сообщения Кремля.

Как говорится в сообщении, Путин заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также других командующих и высших офицеров.

Других подробностей визита пока не приводят.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал визит российского диктатора Путина на оккупированные территории.

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