В Кремле заявили, что Путин провел совещание в военном штабе в Ростове

Отмечается, что глава Кремля заслушал доклад военного руководства РФ.
Российский диктатор Владимир Путин посетил военный штаб в Ростове-на-Дону. Именно оттуда РФ руководит боевыми действиями на территории Украины.
Об этом пишут РосСМИ, ссылаясь на сообщения Кремля.
Как говорится в сообщении, Путин заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также других командующих и высших офицеров.
Других подробностей визита пока не приводят.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал визит российского диктатора Путина на оккупированные территории.
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