В Кремле заявили, что Путин якобы не будет убеждать Лукашенко воевать против Украины

Владимир Путин впервые за три года лично летит в Минск на переговоры с Лукашенко.
Кремлевский диктатор Владимир Путин якобы не собирается давить на провозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и принуждать его страну к участию в войне против Украины во время сегодняшней встречи в Минске.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, пишут пропагандистские СМИ РФ.
Песков назвал такие предположения "глупыми и безосновательными".
По его словам, в ходе переговоров также будет поднят "газовый вопрос".
Встреча Путина и Лукашенко 19 декабря
Сегодня, 19 декабря, российский диктатор Владимир Путин прилетит в Беларусь на переговоры с Александром Лукашенко.
Также сегодня в Минск с неанонсированным визитом прилетел глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу.
По словам заместителя председателя объединенного переходного кабинета Беларуси Павла Латушко, Путин хочет подчеркнуть, насколько для него важно участие Беларуси в войне против Украины. Именно поэтому диктатор лично прибудет в Минск. До этого именно Лукашенко летал в Москву или Санкт-Петербург.
Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что Путин может лететь в Лукашенко, чтобы еще раз надавить на него и усилить информационную кампанию по поводу возможного нового наступления российских войск с территории Беларуси.
Генерал-майор СБУ Виктор Ягун утверждает, что участие белорусской армии в войне в Украине уничтожит последний шанс сохранить самостоятельность и независимость Беларуси. По его словам, белорусская армия в большинстве своем воевать не хочет.
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