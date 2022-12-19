В Кремле заявили, что Путин якобы не будет убеждать Лукашенко воевать против Украины

Владимир Путин впервые за три года лично летит в Минск на переговоры с Лукашенко.

Кремлевский диктатор Владимир Путин якобы не собирается давить на провозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и принуждать его страну к участию в войне против Украины во время сегодняшней встречи в Минске.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, пишут пропагандистские СМИ РФ.

Песков назвал такие предположения "глупыми и безосновательными".

По его словам, в ходе переговоров также будет поднят "газовый вопрос".

Встреча Путина и Лукашенко 19 декабря

Сегодня, 19 декабря, российский диктатор Владимир Путин прилетит в Беларусь на переговоры с Александром Лукашенко.

Также сегодня в Минск с неанонсированным визитом прилетел глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу.

По словам заместителя председателя объединенного переходного кабинета Беларуси Павла Латушко, Путин хочет подчеркнуть, насколько для него важно участие Беларуси в войне против Украины. Именно поэтому диктатор лично прибудет в Минск. До этого именно Лукашенко летал в Москву или Санкт-Петербург.

Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что Путин может лететь в Лукашенко, чтобы еще раз надавить на него и усилить информационную кампанию по поводу возможного нового наступления российских войск с территории Беларуси.

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун утверждает, что участие белорусской армии в войне в Украине уничтожит последний шанс сохранить самостоятельность и независимость Беларуси. По его словам, белорусская армия в большинстве своем воевать не хочет.

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